السفير الروسي في سيئول: روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما تحسين العلاقات بشكل سريع

أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية غيورغي زينوفييف أنه لا تزال لدى موسكو وسيئول إمكانية الاستعادة السريعة للعلاقات الثنائية مشيرا إلى أن مستقبلا عظيما ينتظرهما.

وقال زينوفييف في مقابلة مع قناة "تشانلز تي في" وصحيفة "تونا إلبو" الكورية الجنوبية: "لقد تم الحفاظ على الإمكانية في الاستعادة السريعة للعلاقات الثنائية (مع كوريا الجنوبية) ومواصلة تطويرها.. أرى اختلافا معينا في علاقاتنا مع كوريا الجنوبية ومع الدول الغربية الأخرى التي فرضت عقوبات مختلفة ضدنا وتنتهج بالفعل سياسة غير ودية تجاه روسيا الاتحادية.. هناك (مع الدول الغربية) يبدو لي أن الإمكانات قد دمرت بالفعل إلى حد كبير".

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وأوضح السفير بأن العلاقات بين موسكو وسيئول تمر بفترة صعبة، مشيرا إلى أن "تدهور العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية يرجع إلى حد كبير لعوامل خارجية، وليس بسبب مشاكل داخلية متراكمة، كما حدث مع الغرب الجماعي".

وأعرب زينوفييف عن تفاؤله وأمله في أن يكون للعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الجنوبية مستقبل عظيم.

وتحدث زينوفييف أيضا خلال المقابلة عن شروط إنهاء الصراع في أوكرانيا، وعلاقات روسيا مع الصين وكوريا الشمالية.

يذكر أن هذه المقابلة الأولى التي تجريها إحدى القنوات التلفزيونية الرائدة في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة مع السفير الروسي، وأجريت بعد فترة وجيزة من تقديم السفير أوراق اعتماده للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، وبثتها القناة الأولى باللغة الروسية مع ترجمة كورية.

المصدر: نوفوستي