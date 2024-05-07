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الجيش الألماني يؤكد على ضرورة جمع بيانات جميع الأشخاص المناسبين للخدمة العسكرية

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الجيش الألماني يؤكد على ضرورة جمع بيانات جميع الأشخاص المناسبين للخدمة العسكرية
Gettyimages.ru
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أكد العقيد الألماني أندريه ووستنر رئيس اتحاد الأفراد العسكريين في الجيش الألماني أنه من الضروري جمع بيانات جميع الأشخاص المناسبين للخدمة العسكرية.

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وقال ووستنر إنه كخطوة أولى، يجب أن يكون الجيش الألماني قادرا على تحديد الأفراد الذين يصلحون للخدمة العسكرية.

وأضاف: "لاحظت أن التدابير الحالية ليست كافية لتجنيد الأفراد، حتى مع وجود الأفراد الاحتياطيين".

ووفقا لووستنر، فإن الشكل القديم للخدمة العسكرية الإجبارية غير مطروح، ولكن "يجب النظر في مسألة كيفية جمع البيانات عن جميع الأشخاص المناسبين للخدمة العسكرية تحسبا لأي عملية تجنيد".

في نهاية مارس 2023، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن عدد الأفراد في الجيش الألماني آخذ في الانخفاض للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت أنه في عام 2022 غادر 19.5 ألف جندي صفوف الجيش الألماني، وتقاعد أكثر من 4.2 ألف عسكري قبل الموعد المحدد، بينما تمكن الجيش الألماني من تجنيد 18.8 ألف مجند فقط للخدمة العسكرية.

 

المصدر: ARD

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