وزير الدفاع الألماني يعتزم إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد

كشفت صحيفة "ديرشبيغل" أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يعتزم إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا قبل عام 2025.

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وذكرت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن وثيقة داخلية للجيش الألماني أن بيستوريوس أصدر تعليماته بتقديم خيارات الخدمة العسكرية في ألمانيا بحلول الأول من أبريل والتي تلبي المتطلبات الأمنية الحالية.

وجاء في الوثيقة: "يعتزم الوزير التوصل إلى قرار حاسم بشأن التجنيد خلال هذه الفترة التشريعية".

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا طالب المستشار أولاف شولتس في وقت سابق بإقالة بيستوريوس.

المصدر: RT