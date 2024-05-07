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رئيس كوبا يبدأ بزيارة عمل لروسيا

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رئيس كوبا يبدأ بزيارة عمل لروسيا
Legion-Media Iranian Presidency Via ZUMA Press Wire/Alamy Live News
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
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أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه يبدأ بزيارة عمل لروسيا، سيشارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

وكتب الرئيس الكوبي في حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "نبدأ بزيارة لروسيا للعمل على أولويات الأجندة الثنائية عقب إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف: "سنشارك في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وكل ذلك في الذكرى الـ 64 لإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا والذكرى الـ 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

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وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة الرئيس الكوبي لروسيا، مشيرا إلى أنه سيكون بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأكد أن الرئيس بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الكوبي، الذي ستستمر زيارته لروسيا من 7 إلى 9 مايو.

المصدر: RT

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