رئيس كوبا يبدأ بزيارة عمل لروسيا

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أنه يبدأ بزيارة عمل لروسيا، سيشارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

وكتب الرئيس الكوبي في حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "نبدأ بزيارة لروسيا للعمل على أولويات الأجندة الثنائية عقب إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين".

Participaremos en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática. Todo ello en el marco del 64 aniversario del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y el 79 de la victoria en la Gran Guerra Patria. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 6, 2024

وأضاف: "سنشارك في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وكل ذلك في الذكرى الـ 64 لإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا والذكرى الـ 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

إقرأ المزيد

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة الرئيس الكوبي لروسيا، مشيرا إلى أنه سيكون بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون العرض العسكري بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأكد أن الرئيس بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الكوبي، الذي ستستمر زيارته لروسيا من 7 إلى 9 مايو.

المصدر: RT