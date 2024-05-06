الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تكون ممثلة في حفل تنصيب الرئيس بوتين

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تكون ممثلة في حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد.

وقال ميلر في تصريح لوكالة "تاس" ردا على سؤال ذي صلة: "لا، لن يكون لدينا ممثل في حفل التنصيب".

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وأكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في وقت سابق، أنه تمت دعوة رؤساء جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في موسكو لحضور حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 مايو.

وفي مارس الماضي أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.

وأشارت إلى أن فلاديمير بوتين، نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث، وشارك في التصويت 87113127 ناخبا.

وسيبدأ بث حفل تنصيب الرئيس الروسي يوم غد الثلاثاء 7 مايو الساعة 12:00 ظهرا.

المصدر: تاس