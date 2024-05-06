بوتين للحكومة في اجتماعها الأخير: روسيا تغلبت على التحديات التاريخية بنجاح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه الأخير بالحكومة المنتهية أعمالها اليوم إن روسيا، في ظل الحكومة الحالية، كانت تبحث عن استجابات للتحديات التاريخية وتغلبت عليها بنجاح.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الحكومة حيث أشار إلى أن التشكيل الحالي للحكومة بدأ أعماله في مكافحة وباء "كورونا"، والذي كان اختبارا صعبا اجتازته الحكومة بكفاءة.

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وأكد الرئيس كذلك أنه بعد 8 سنوات من إساءات نظام كييف لسكان دونباس، كان على روسيا أن تتخذ إجراءات لحماية المواطنين بقوة السلاح، وعلى هذه الخلفية، تم شن عدوان اقتصادي على البلاد، كان الهدف منه أن يفضي إلى البطالة وإغلاق المؤسسات، إلا أن ذلك لم يحدث.

وتابع الرئيس أن معارضي روسيا حاولوا تدميرها من الداخل وفشلوا، بل وجلبت العقوبات ضد روسيا نتيجة عكسية، ونما الاقتصاد الروسي.

وتقدم الرئيس بالشكر لأعضاء الحكومة المنتهية أعمالها يوم غد 7 مايو، تاريخ تنصيب الرئيس المنتخب لفترة رئاسية جديدة.

وقد عقد الرئيس الاجتماع الأخير للحكومة، السابع عشر في تاريخ روسيا الحديث، في مبنى مجلس الوزراء المطل على جسر كراسنوبريسنينسكايا وسط العاصمة موسكو.

وسوف تستقيل الحكومة يوم غد، يوم تنصيب الرئيس، وسيبدأ تشكيل الحكومة المقبلة، على أن يستمر عمل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون في العمل بالنيابة حتى تتم الموافقة على التشكيل الجديد.

المصدر: RT