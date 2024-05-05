بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسيحيين الأرثوذكس بحلول عيد الفصح، وأشار إلى أن رجال الدين كانوا دائما مع الشعب - كما يفعلون الآن، في مواجهة التحديات.

وجاء في تهنئة رئيس الدولة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "يقف رجال الدين اليوم مع المواطنين، في مواجهة التحديات الجدية.، وتقوم المنظمات الدينية المسيحية بتقديم مساعدة فعالة للذين يحتاجون إلى الدعم والاهتمام".

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وأشار الرئيس بوتين إلى "العمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى" في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والروحي لروسيا.

ولفت رئيس الدولة الانتباه إلى "تعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب، وترسيخ القيم الدائمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية في المجتمع مثل رعاية الجار والرحمة"، التي يتمسك بها المسيحيون الروس.

كما بعث الرئيس تهنئة إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، أعرب فيها عن امتنانه لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على خدمته الكنسية وجهوده في تعزيز الوطن.

هذه السنة، يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد قيامة المسيح (الفصح) في 5 مايو. وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب التقليد الراسخ، قداس عيد الفصح ليلا في كاتدرائية المسيح المخلص.

المصدر: تاس