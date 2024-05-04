بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو (فيديو+صور)

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة السبت-الأحد شعائر قداس عيد الفصح المجيد في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو. حيث يقود القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا

ويستقبل الرئيس الروسي بشكل تقليدي عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف اليوم وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سابيانن.

وتبادل بوتين والبطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.

ويعتبر الرئيس الروسي أن عيد الفصح يوحد المسيحيين الأرثوذكس، جميع مواطني روسيا الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول مُثُل وقيم أخلاقية عالية.

ويبدأ القداس في عيد الفصح في الكنائس قبل 30-45 دقيقة من منتصف الليل، وفي منتصف الليل يتم إجراء صلاة عيد الفصح والقداس الإلهي.

وفي صباح الأحد، يقام القداس في العديد من الكنائس، وفي المساء – صلاة قصيرة أخرى، ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الأسبوع بعد 5 مايو ويطلق عليه اسم "النور"، ويقام في الكنائس صلوات احتفالية مع قداس كل يوم.

المصدر: RT