البطريرك كيريل يهنئ المؤمنين الأرثوذكس بعيد قيامة المسيح

هنأ بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، المؤمنين الأرثوذكس بمناسبة عيد الفصح المجيد (قيامة المسيح) الذي سيتم الاحتفال به هذا العام يوم غد الأحد 5 مايو.

وأشار البطريرك، في تهنئته إلى رجال الدين والرعية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إلى أن الوعي بمحبة الله "يعطي القوة للتغلب على أصعب الحالات النفسية والظروف الصعبة".

وقال راعي الكنيسة الروسية: "المسيح قام! هاتان الكلمتان المؤكدتان للحياة تحتويان على الكثير من القوة التي تجعل وجوه الناس تشرق بالفرح الروحي وتغير حرفيا وفعلا الواقع من حولنا. من خلال التجسد والمعاناة والانتفاضة لمدة ثلاثة أيام، يجدد المسيح المخلص الطبيعة البشرية، وينقذنا من قوة الخطيئة والموت، ويفتح أبواب المملكة السماوية للناس ويظهر لنا الطريق إلى الوحدة مع الخالق. بالذات في المسيح الذي صالح العالم مع الرب، تتاح لنا جميعا فرصة نيل الحياة الأبدية".

ووفقا له، تعتبر قيامة المسيح بمثابة حجر الزاوية في الإيمان الأرثوذكسي. وقال البطريرك: "قيامة المسيح من القبر، تحول الموت إلى خلود، والحزن إلى فرح، والهلاك إلى رجاء. على الصليب وفي القيامة، يظهر لنا رب الصلاح اللامتناهي والمحبة الكاملة".

كما أشار البطريرك كيريل إلى أن قيامة المسيح تشهد على القيامة العامة القادمة (يؤمن المسيحيون بالمجيء الثاني للمسيح، والقيامة العامة للأموات، وحلول يوم الحساب لكل البشر).

المصدر: نوفوستي