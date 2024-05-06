معزيا بمقتل 3 جنود بكرم أبو سالم.. أوستن يبحث مع غالانت المفاوضات والمساعدات ورفح

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الإسرائيلي بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، المفاوضات الجارية لإطلاق الأسرى الإسرائيليين وجهود إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وملف رفح.

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وقال بيان البنتاغون إن أوستن أعرب عن تعازيه بمقتل جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة أمس نتيجة القصف على كرم أبو سالم.

وأعاد أوستن "تأكيد التزامه بالعودة دون شروط لجميع المختطفين، وشدد على ضرورة أن يتضمن أي عمل عسكري إسرائيلي محتمل في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية لغزة".

كما كرر أوستن لغالانت التزام الولايات المتحدة بحماية إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأحد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الحادث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين".

المصدر: واينت+ RT