المغرب.. "عكاشة" ينفي محاولة تصفية سجين

أصدرت إدارة السجن "عين السبع 1" (عكاشة) بالدار البيضاء في المغرب بيانا يوم الأحد نفت من خلاله ما تم تداوله إعلاميا بشأن "محاولة تصفية جسدية لسجين على يد جهات من خارج المؤسسة".

وجاء نفي إدارة السجن عقب تداول معطيات تفيد بتعرض السجين "ع. ك." لـ"محاولة التصفية الجسدية على يد جهات من خارج المؤسسة، والضرب أمام أنظار الإدارة والموظفين، ومنعه من العلاج والإخراج إلى المستشفى، واستعداده للدخول في إضراب عن الطعام".

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وفي بيانها، دحضت الوحدة السجنية "عين السبع 1" ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض السجين "ع. ك." لهذه الممارسات، مؤكدة أنه ادعاء كاذب.

وأفادت بأن السجين المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار مكتوب بالدخول في إضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن إدارة السجن حولته إلى غرفة إنفرادية بناء على طلب مكتوب من طرفه.

وأوضحت المؤسسة أن السجين المذكور قام بتاريخ 2 مارس 2024 بتبادل السب مع سجين آخر، ثم تطور الأمر إلى اعتداء باللكم من هذا الأخير على السجين "ع. ك." مما تسبب له في كدمات على مستوى الرقبة والفك.

وذكرت في البيان أن إدارة المؤسسة تدخلت بمجرد علمها بالواقعة واتخذت الإجراءات التأديبية المناسبة في حق السجين المعتدي ومكنت المتضرر من العلاج الضروري.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين "ع. ك." قام أيضا بتاريخ 4 أبريل 2024 بتبادل الضرب مع سجين مقيم معه بالغرفة نفسها بعد خلاف حول الهاتف الثابت، حيث تم عرضهما على طبيبة المؤسسة وتغيير مكان إيوائهما كإجراء وقائي لتفادي تكرار الحادث.

المصدر: "هسبريس"