وسط اتهامه بتعطيل الصفقة مع حماس.. نتنياهو يتعهد بمواجهة الضغوط الغربية حتى لو ظلت إسرائيل لوحدها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مستعدة للدفاع عن نفسها، حتى لو بقيت وحيدة تماما بسبب الضغوط الخارجية.

وقال نتنياهو في مراسم إحياء ذكرى المحرقة في الحرب العالمية الثانية: "قبل 80 عاما، خلال المحرقة، كان الشعب اليهودي أعزل تماما في مواجهة أولئك الذين سعوا إلى تدميرنا. ولم تهب أي دولة لمساعدتنا، واليوم نواجه مرة أخرى أعداء يريدون تدميرنا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أعلن لقادة العالم أجمع أنه مهما كانت الضغوط، ومهما كانت القرارات المتخذة في أي محافل دولية، فإن إسرائيل لن تتوقف عن الدفاع عن نفسها".

وتابع: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل -الدولة اليهودية الوحيدة - أعد هنا اليوم في يوم ذكرى المحرقة: أنه إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فسوف تقف إسرائيل وحدها، لكننا نعلم أننا لسنا وحدنا، لأن هناك الكثيرين من الناس الشرفاء في جميع أنحاء العالم يدعمون قضيتنا العادلة، وأعلن لكم أننا سنهزم أعداءنا الذين يسعون إلى الإبادة الجماعية".

وتأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي أصدر فيه رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية بيانا اليوم الأحد، حيث أكد أن "الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا"، واتهم نتنياهو بأنه "يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة".

وشدد على أن "حركة حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى".

المصدر: "تاس"