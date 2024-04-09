الناجون من المحرقة في إسرائيل يتلقون "دفعة تضامن" مالية من ألمانيا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الناجين من المحرقة سيحصلون على دفعة لمرة واحدة بقيمة 25 مليون يورو من صندوق تابع للحكومة الألمانية لدعمهم خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وأعلن مؤتمر المطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا وهيئة الناجين من المحرقة أنه سيتم تقسيم أموال تقسيم صندوق التضامن من أجل إسرائيل (SFI) التابع للحكومة الألمانية على 113000 ناج معترف بهم من قبل الحكومة الألمانية.

وكان مؤتمر المطالبات قد بدأ بالفعل في تخصيص دفعة لمرة واحدة بقيمة 220 يورو في مارس، وقال إنه سيواصل إرسال المدفوعات إلى الأشخاص المؤهلين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رئيس مؤتمر المطالبات جدعون تايلور إن "دعم الناجين من المحرقة هو دائما شاغلنا الأول. مباشرة بعد الهجمات المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر، بدأنا العمل لضمان سلامة كل ناج أولا، ثم تأمينه في مكان يمكن أن يشعر فيه بالراحة. والتأكد من حصولهم على الدعم المالي أثناء استمرار النزاع".

ولفت إلى أن "هذا الاعتراف الرمزي الإضافي الذي قدمته ألمانيا للناجين من المحرقة في إسرائيل هو رسالة تضامن".

المصدر: "جيروزاليم بوست"