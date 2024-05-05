وسائل إعلام: مدير الـ "C.I.A" يسافر إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر بشأن صفقة غزة

قالت وكالة "رويترز" مساء الأحد إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سافر إلى الدوحة لحضور اجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وأفاد مسؤول مطلع على المحادثات يوم الأحد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة التفاوض"، وفق ما نقله موقع "ياهوو" وصحيفة "جيروزاليم بوست".

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وبدت احتمالات وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة في الوقت الذي كررت فيه حماس مطالبتها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع.

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة وشارك في جولة المفاوضات حول اتفاق صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق، أعلنت حماس مساء يوم الأحد انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة وأن وفد حركة سيغادر إلى الدوحة.

وذكرت في بيان "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".

وكان وفد حماس قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدد على أن تل أبيب ستواصل القتال "حتى تحقيق كافة أهدافها"، محذرا من الاستسلام لمطالب حماس.

وصرح بأن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة مروعة لإسرائيل وسيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس ولإيران.

المصدر: RT + وسائل إعلام