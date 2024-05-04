تقرير عبري: البرغوثي قد يطلق سراحه إلى غزة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس

أفادت قناة "i24 News" بوجود تحول استراتيجي في مفاوضات وقف إطلاق النار وقد يتم إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي إلى غزة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس.

وذكر الموقع العبري أنه وفي تطور مهم ضمن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس، أفادت تقارير من مصادر متعددة بأن حماس وافقت على تخفيف بعض شروطها المتعلقة بوقف إطلاق النار.

إقرأ المزيد

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وافقت حماس على الدخول في مرحلة أولى من الهدنة تستمر 40 يوما، يفرج خلالها عن 33 من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح 20 فلسطينيا لكل رهينة مفرج عنها.

وفي سياق متصل، قالت قناة "الشرق" إن إسرائيل لا تعارض إطلاق سراح مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح، بشرط أن يتم نقله إلى غزة بدلا من الضفة الغربية.

ويتوقع أن تطلب حماس رسميا إطلاق سراح البرغوثي في المرحلة الأولى من الصفقة.

من جهتها، أوضحت القناة المصرية أن حماس تخلت عن مطالبتها بالحصول على ضمانات من الوسطاء لوقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وهي خطوة قد تسهل التوصل إلى توافق.

ومن المقرر أن يتم خلال المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة بما في ذلك نساء وأطفال دون سن 19 عاما وبالغين فوق 50 عاما وجرحى.

المصدر: "i24 News"