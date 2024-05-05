رومانيا.. احتراق كنيسة بسبب شمعة

أعلنت هيئة الطوارئ في مقاطعة ألبا الرومانية أن كنيسة خشبية احترقت بالكامل بسبب شمعة "سقطت سهوا"، دون وقوع إصابات.

وقالت الهيئة في بيان: "أخبرنا القائم على رعاية الكنيسة في قرية غيونكاني، ببلدة أونتريغالد، أن الكنيسة احترقت بالكامل والسبب المحتمل للحريق هو شمعة مضاءة تركت دون مراقبة".

وأفاد مسؤول روماني بأن رجال الإطفاء قاموا بإخماد الحريق. مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وذكرت مفتشية شرطة مقاطعة ألبا أنها فتحت قضية جنائية بتهمة التدمير المتعمد للممتلكات.

المصدر: نوفوستي