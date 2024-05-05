مقتل فتى بأيدي الشرطة الأسترالية إثر شنه هجوما بسكين

قتل فتى يبلغ 16 عاما بأيدي الشرطة الأسترالية بعدما أصاب شخصا في هجوم بسكين في غرب أستراليا، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية والشرطة الأحد.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك للصحافة إن المراهق المسلح بسكين "اندفع" نحو عناصر الشرطة وأطلق عليه شرطي النار فأرداه قتيلا.

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وأضاف: "ثمة مؤشرات على أنه أصبح متطرفا بسبب الإنترنت، لكني أريد أن أطمئن الجمهور، في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف بمفرده".

وتلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر السبت من شخص يحذر من أنه سيرتكب "أعمال عنف" لكن دون ذكر اسمه أو مكانه، حسبما قال مفوض شرطة الولاية كول بلانش للصحافة.

وفي غضون دقائق، نبهت مكالمة طوارئ أخرى الشرطة إلى أن شخصا "يحمل سكينا كان يركض حول موقف سيارات" في ويليتون، وهي ضاحية جنوبية في بيرث.

وقال قائد الشرطة إن صور كاميرا الشرطة أظهرت أن المراهق رفض مطالب الضباط بأن يضع السكين أرضا.

واستخدم عناصر الشرطة مسدس صعق كهربائيا لكن "لم يكن له التأثير المطلوب"، على حد قوله.

وأردف مسؤول الشرطة أن المراهق "واصل التقدم نحو عنصر، مما دفعه لإطلاق رصاصة واحدة فأصابه بجروح قاتلة"، وأشار إلى أن المراهق توفي بالمستشفى في وقت لاحق.

المصدر: AFP