احتجاج مناهض للحرب في غزة وسط أجواء حفل التخرج بجامعة ميشيغان الأمريكية

شهد حفل التخرج بجامعة ميشيغان الأمريكية يوم السبت احتجاجا وهتافات مناهضة للحرب في غزة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واصطدمت المظاهرات الطلابية مع أبهة الاحتفالات السنوية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات، ولم يعرقل الاحتجاج الذي ضم نحو 50 شخصا، يرتدي الكثير منهم الكوفية العربية التقليدية إلى جانب قبعات التخرج، الحدث الذي استمر لمدة ساعتين تقريبا في ملعب ميشيغان في آن أربور، والذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص.

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وكتب على إحدى لافتات الاحتجاج: "لم يبق هناك جامعات في غزة".

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وتوقف وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو عدة مرات خلال تصريحاته، قائلا في مرحلة ما: "سيداتي وسادتي، إذا كان بإمكانكم أن توجهوا انتباهكم مرة أخرى إلى المنصة". وبينما كان يدير تأدية الخريجين للقسم، قال ديل تورو إنهم "سيحمون الحريات التي نعتز بها للغاية"، بما في ذلك "الحق في الاحتجاج السلمي".

AP

وكانت الجامعة قد سمحت للمحتجين بإقامة مخيم في الحرم، لكن الشرطة ساعدت في تفريق تجمع كبير، ليل الجمعة وتم اعتقال شخص واحد.

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وانتشرت خيام المتظاهرين الذين يطالبون الجامعات بوقف التعامل مع إسرائيل أو الشركات التي يقولون إنها تدعم الحرب في غزة، في كافة الجامعات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في حركة طلابية لا مثيل لها.

AP

وتوصلت بعض الجامعات إلى اتفاقات مع المتظاهرين لإنهاء الاحتجاجات وتقليل احتمالية تعطيل الامتحانات النهائية وبداياتها.

ووفق بيانات من الجامعات ووكالات إنفاذ القانون، تم إزالة بعض المخيمات واعتقال المتظاهرين في حملات قمع الشرطة، حيث سجلت61 حادثة على الأقل منذ 18 أبريل، ووقعت اعتقالات في احتجاجات الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة. كما ألقي القبض على أكثر من 2400 شخص في 47 حرما للكليات والجامعات.

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المصدر: RT + "أ ب"