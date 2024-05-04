متظاهرون يهاجمون بعنف الطلاب بالمخيم المؤيد لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقا أكدت من خلاله أن متظاهرين هاجموا بعنف الطلاب بالمخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين استخدموا العنف وكان تدخل الشرطة ضئيلا أو معدوما، مؤكدة تواجد سيارات الشرطة خارج المعسكر الطلابي.

ووصف رئيس الجامعة جين بلوك المتظاهرين المعارضين بأنهم محرضون هاجموا المخيم المؤيد للفلسطينيين، كما دعت عمدة مدينة لوس أنجلوس كارين باس إلى إجراء تحقيق كامل في أعمال العنف التي تشهدها جامعة كاليفورنيا.

وكانت الشرطة الأمريكية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض اعتصام جامعة كاليفورنيا، واعتقلت قوات الأمن عشرات الطلبة المناهضين لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد من الجامعات الأمريكية رفضا للحرب على غزة.

وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.

وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات.

المصدر: نيويورك تايمز