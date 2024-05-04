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القوات الروسية تقترب من السيطرة على مدينة جديدة في دونيتسك (فيديو)

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القوات الروسية تقترب من السيطرة على مدينة جديدة في دونيتسك (فيديو)
Sputnik
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعية أنباء حول سيطرة الجيش الروسي على مصنع كراسنوغوروفسكي لمواد البناء الواقع بالمدينة التي تحمل نفس الاسم في جمهورية دونيتسك وجزء من الأراضي المحيطة به.

وقالت صفحة "فويننا خرونيكا": "الأحياء الغربية من المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ولكن القدرة على مواصلة البقاء فيها والدفاع عنها لوقت طويل موضع شك".

وأفاد المصدر نفسه بأنه تم رفع العلم الروسي فوق مصنع مواد البناء الواقع في وسط كراسنوغوروفكا، والذي يعتبر مركز دفاع رئيسي في المدينة، ومع خسارته، سيكون وضع القوات الأوكرانية في المدينة معقدا بشكل خطير.

كما أعلنت وحدات من فرقة الدبابات 47 أنها دحرت القوات الأوكرانية وسيطرت على قرية كوتلياروفكا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

المصدر: RT

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