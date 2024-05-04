الأرثوذكس الشرقيون يحتفلون بمراسم "النار المقدسة" في القدس (صور)

تجمع الأرثوذكس الشرقيون داخل "كنيسة القيامة" بالقدس، اليوم السبت للمشاركة في احتفال "النار المقدسة" السنوي.

ويأتي احتفال هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حول البلدة القديمة في القدس.

AP

AP

ويتم استخدام الشعلة في الحفل السنوي الذي ينظم منذ أكثر من ألف عام، لإضاءة شموع المؤمنين المتحمسين في المجتمعات الأرثوذكسية القريبة والبعيدة.

AP

AP

AP

كما يتم تشعيع الكنيسة المظلمة ببقع صغيرة من الضوء، والتي تضيء في النهاية المبنى بأكمله.

AP

AP

وقال أحد المصلين عيسى عساسية: "هذا العام حزين للغاية ولكنني أتمنى مع خروج نور النار المقدسة من القدس أن يغطي السلام جميع أنحاء العالم".

AP

AP

AP

وينظم الحفل السبت قبل عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي يحتفل به هذا العام في 5 مايو.

هذا وقال مصدر بالمكتب الصحفي لصندوق القديس أندريه، إن وفد هذه المؤسسة استلم في القدس قبسا من النار المقدسة، وسيتم نقل العبوة مع النار إلى روسيا اليوم السبت.

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المصدر: "أ ب"