الوفد الروسي يحمل النار المقدسة إلى موسكو

قال مصدر بالمكتب الصحفي لصندوق القديس أندريه، إن وفد هذه المؤسسة استلم في القدس قبسا من النار المقدسة، وسيتم نقل العبوة مع النار إلى روسيا اليوم السبت.

وأضاف: "استلم وفد الصندوق العبوة مع النار المقدسة وسيتوجه بها إلى المطار".

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والنار المقدسة، يعتبرها المسيحيون الأرثوذكس معجزة تحدث كل عام في كنيسة القيامة بالقدس في يوم سبت النور أو السبت المقدس، وهو اليوم الذي يسبق عيد الفصح. يعتبرها الكثيرون من أكثر المعجزات المصدق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وثقت المعجزة أول مرة عام 1106 م.

في وقت سابق من اليوم، فاض النور المقدس يوم سبت النور عشية عيد الفصح في كنيسة صغيرة في وسط كنيسة قيامة المسيح (كنيسة القيامة). وفي وقت لاحق من اليوم، سيتوجه الوفد الروسي إلى موسكو، لينقل النار المقدسة إلى صلاة العيد في كاتدرائية المسيح المخلص وكاتدرائية عيد الغطاس في يلوخوفسكي وكنيسة القديس القديس غيورغي على تل بوكلونايا وبعض الكنائس الأخرى في العاصمة.

وفي مطار فنوكوفو، سيتم توزيع قبس من النار على ممثلي مختلف الأبرشيات الأرثوذكسية ليتم نقلها إلى أكثر من 40 مدينة في روسيا.

المصدر: تاس