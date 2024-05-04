صحيفة ألمانية: الحريق في مصنع "ديهل" لأنظمة الدفاع الجوي في برلين ما يزال مستعرا

ذكرت صحيفة "بي زد" الألمانية أن الحريق الذي اندلع في مصنع "ديهل" لأنظمة الدفاع الجوي الواقع في برلين، ما يزال مشتعلا بالرغم من مرور يوم كامل على اندلاعه.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن الخدمة الصحفية لإدارة الإطفاء، أن الحريق الذي اندلع في مصنع ديهل بمنطقة ليشترفيلد ببرلين لم يتم إخماده بعد بالرغم من مرور يوم على اندلاعه.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إن نحو 50 من رجال الإطفاء يكافحون ألسنة الحريق حتى صباح السبت، مضيفا أن جهود مكافحة الحرائق من المرجح أن تستمر طوال اليوم.

وطالبت خدمة إطفاء الحرائق والإنقاذ من السكان في المناطق المجاورة إبقاء نوافذهم مغلقة.

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وتلقى المواطنون في هواتفهم، إنذارا طارئا يحمل علامة "خطر" ، مفاده أن هناك حريقا في مصنع في منطقة ليشترفيلد في برلين، ينبعث منه دخان سام. وصدرت تعليمات للسكان بتجنب الاقتراب من المنطقة، وإغلاق النوافذ والأبواب، وإيقاف تشغيل أنظمة التهوية وتكييف الهواء.

يشار إلى أن شركة "Diehl Metal Applications" مملوكة لشركة الصناعات الدفاعية "Diehl"، التي تشارك في إنتاج أنظمة الدفاع الجوي Iris-T التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي