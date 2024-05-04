بلينكن: المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستكون استثمارات في الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستكون استثمارات في الولايات المتحدة.

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وقال بلينكن في منتدى عقده "معهد ماكين" في أريزونا: "الأموال الجديدة التي نستثمرها، كلها تقريبا لا تزال في الولايات المتحدة، أي في قاعدتنا الصناعية، إنها توفر وظائف جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يمكننا أيضا مساعدة أوكرانيا من خلالها".

وفي سياق المتصل، قال الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس إن الولايات المتحدة قدمت مساعدة مالية لأوكرانيا على شكل قرض دون تحديد شروط سداده.

وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": وفقا لتصريح (رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك) جونسون فإن مشروع قانون حول تمويل أوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أكثر قبولا، لأنها كانت في شكل "قرض" فقط. لكنه لا يوجد لهذا القرض سعر فائدة أو تاريخ سداد أو متطلبات ضمانات. هل رأيت قرضا كهذا سابقا؟".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 24 أبريل قانونا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.

المصدر: تاس