ملياردير أمريكي يكشف تفصيلا غريبا في تقديم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

قال الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن الولايات المتحدة قدمت مساعدة مالية لأوكرانيا على شكل قرض دون تحديد شروط سداده.

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وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": وفقا لتصريح (رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك) جونسون فإن مشروع قانون حول تمويل أوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أكثر قبولا، لأنها كانت في شكل "قرض" فقط. لكنه لا يوجد لهذا القرض سعر فائدة أو تاريخ سداد أو متطلبات ضمانات. هل رأيت قرضا كهذا سابقا؟"

According to Speaker Johnson, the $61 billion funding bill for Ukraine was more palatable because it was only a “loan.” But that loan doesn’t have an interest rate, maturity date, or collateral requirement. Have you ever seen a loan like that? — David Sacks (@DavidSacks) April 30, 2024

وفي وقت سابق قال مايكل جونسون إن 80% من الأموال التي تم تقديمها لأوكرانيا ستنفق على تجديد الترسانة العسكرية الأمريكية، فيما ستكون كل المساعدة الموجهة إلى أوكرانيا في شكل قرض.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري قانونا حول تقديم المساعدة المالية للحلفاء الأجانب بما فيها أوكرانيا التي ستتلقي على 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا. وفورا بعد ذلك أعلن البنتاغون عن استئناف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بتقديم حزمة من المساعدة لقيمة مليار دولار.

المصدر: نوفوستي