الروسي فينيك المعتقل في الولايات المتحدة يعترف بذنبه

عقد الروسي ألكسندر فينيك، المعتقل في الولايات المتحدة، صفقة مع مكتب المدعي العام الأمريكي، وأقر بأنه مذنب أمام محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا في قضية غسيل أموال.

وصرح محاميه أركادي بوخ: "توجت المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام، ونتوقع أن تصل عقوبة السجن إلى 10 سنوات"، واعترف بأنه مذنب في عدد محدود من التهم.

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وأشار بوخ إلى أنه في جلسة المحكمة التي سيتم فيها النطق بالحكم، سيحاول الدفاع تقليل مدة السجن بشكل أكبر، مستندين بذلك على أن فينيك محتجز منذ عام 2017. ومن المتوقع أن يصبح موعد جلسة النطق بالحكم على الروسي معروفا الأسبوع المقبل.

وأشار المحامي إلى أن مكتب المدعي العام وجه إلى فينيك تهم كان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسببها، ولكن الاتفاق مع النيابة العامة جعل من الممكن تقليل مدة السجن.

ويذكر أن فينيك اعتقل في اليونان عام 2017 بطلب الولايات المتحدة التي تتهمه بغسيل مليارات الدولارات من الأموال عبر منصة لتجارة العملات الرقمية.

وفي يناير 2020 تم تسليمه لفرنسا التي وجهت إليه تهما جنائية أيضا، وبعد انقضاء مدة عقوبته في فرنسا تم تسليمه للولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"