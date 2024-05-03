أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وسيول جنوب شرقي تكساس الأمريكية (فيديو)

غمرت السيول جنوب شرقي ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة، ما أجبر المدارس على تعليق الدوام وإغلاق العديد من الطرق السريعة بأنحاء هيوستن.

وسقط أكثر من 23 سم من المطر خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، التي أصدرت تحذيرا من حدوث فيضانات حتى يوم الثلاثاء في المنطقة.

ومما يثير القلق بشكل خاص المنطقة الواقعة على طول نهر سان جاسينتو، والذي يتوقع أن يستمر منسوب مياهه في الارتفاع مع هطول المزيد من الأمطار وإطلاق المسؤولين للمياه الإضافية من خزان ممتلئ بالفعل.

وأصدرت قاضية مقاطعة هاريس، لينا هيدالغو، يوم الخميس أمرا بالإجلاء الإلزامي للسكان على طول أجزاء من النهر، ووصفت الوضع بأنه "مهدد للحياة".

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية أن منسوب النهر بلغ 20.18 مترا صباح الجمعة ومن المتوقع أن يصل إلى 23.35 مترا غدا السبت.

وحذرت هيدالغو سكانا آخرين على طول النهر في الأجزاء الجنوبية من المقاطعة من احتمال حصارهم لعدة أيام إذا ظلوا في منازلهم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات، وأفاد المسؤولون بإنقاذ العديد من المحاصرين بسبب المياه المرتفعة.

تسببت عواصف الشهر الماضي في جنوب شرق تكساس وأجزاء من لويزيانا في سقوط أكثر من 61 سم من الأمطار في بعض المناطق، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

المصدر: أ ب