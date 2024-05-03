وزير خارجية إيطاليا ردا على تصريحات ماكرون: لسنا في حالة حرب مع روسيا ولن نرسل أبدا جنودا لأوكرانيا

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، رفضه القاطع إرسال جنود إلى أوكرانيا.

وجاءت تصريحات تاياني في معرض رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عاد فيها الأخير لطرح فرضية إرسال قوات لأوكرانيا.

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وقال تاياني للصحفيين يوم الجمعة على هامش حدث في ريجّو كالابريا (جنوب إيطاليا): "قلنا دائما إننا لسنا في حالة حرب مع روسيا وبالتالي لن نرسل جنودا إيطاليين للقتال في أوكرانيا".

وأردف بالقول "أكرر أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا هذا هو موقفنا ولم نغير رأينا أبدا.. ندافع عن الحرية والاستقلال وأيضا نعمل على بناء السلام".

وفي مقابلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجلة "The Economist" البريطانية سُئل عما إذا كان لا يزال ملتزما بفكرة إرسال قوات محتملة إلى أوكرانيا، ليجيب: "بالتأكيد".

وصرح ماكرون "سيتعين على باريس إثارة وطرح هذا الموضوع إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، وإذا وصل طلب بذلك من أوكرانيا وهو أمر لم يحدث حتى اليوم، فستكون لدينا أسباب مشروعة لطرح هذا السؤال على أنفسنا حول إرسال قوات".

وفي فبراير كان ماكرون قد صرح بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذا الصراع".

وفي مؤتمر حول مساعدة نظام كييف طرح مسألة إرسال قوات إلى منطقة القتال لكن لم يؤيده أي من الزعماء الأوروبيين أو المعارضة في بلاده.

وفي بداية شهر مارس أكد ماكرون أيضا أن فرنسا ليس لديها حدود أو خطوط حمراء في مسائل دعم أوكرانيا.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية