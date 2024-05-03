الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، استهداف بنية تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قصف الجيش الإسرائيلي عدة مبان عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف: "قبل قليل، هاجمت مقاتلات سلاح الجو، هيكلا عسكريا لتنظيم حزب الله في منطقة مركبا بجنوب لبنان، كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار لإزالة تهديد باستخدام المدفعية في منطقة علما الشعب".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب وأطراف الضهيرة في جنوب لبنان ما أدى إلى أضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل.

كما استهدف "حزب الله" يوم أمس قيادة الفرقة 91 بثكنة بيرانت ‏بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما أكد "حزب الله" أن عملياته تأتي كجبهة مساندة لغزة، و"توقفها مرهون بوقف العدوان على القطاع".

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المصدر: RT