الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات ليلية ويلقي قنابل على قرى جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب وأطراف الضهيرة في جنوب لبنان ما أدى إلى أضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل.

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل عددا من القذائف الثقيلة على أطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية.

وحتى صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وحلق فجرا الطيران الحربي فوق الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "رصدت مخربين يدخلون إلى مبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، فأغارت طائرات حربية بعدها بقليل المباني التي تواجد فيها المخربون".

وأضف: "خلال ساعات نهار يوم الخميس تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الروس (هار دوف)، فاعترض مقاتلو الدفاع الجوي بنجاح ثلاث قذائف صاروخية، في حين سقطت الرابعة في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات. وهاجمت قوات الجيش مصدر النيران".

#عاجل جيش الدفاع هاجم مخربين تم رصدهم وهم يدخلون مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان



قوات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق من اليوم مخربين يدخلون إلى مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

فأغارت طائرات حربية بعدها بقليل… pic.twitter.com/yI0hYNo6jk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2024

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT