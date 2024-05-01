قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" الليلة الماضية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على أهداف لـ"حزب الله" في خمس مناطق بجنوب لبنان، فيما أعلن الحزب أنه رد باستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستوطنتي دوفيف وأفيفيم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الليلة الماضية أغارت طائرات تابعة لسلاح الجو على أهداف تابعة لحزب الله في منطقتي الخيام، وكفركلا بجنوب لبنان، منها مواقع الاستطلاع والبنى التحتية الإرهابية".

وذكر أنه "بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة بنية تحتية ومبنى عسكري تابع للحزب في منطقة بليدا بجنوب لبنان، إلى جانب بنى تحتية ومواقع استطلاع في منطقتي عديسة وميس الجبل".

🔴طائرات حربية أغارت خلال الليلة الماضية على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في خمس مناطق بجنوب لبنان



خلال الليلة الماضية أغارت طائرات تابعة لسلاح الجو على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتي الخيام، وكفركلا بجنوب لبنان، منها مواقع الاستطلاع والبنى التحتية… pic.twitter.com/y6PRHTOuoR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2024

بدروه أفاد "حزب الله" بأنه "عند الساعة 00:05 وعند الساعة 00:10 تباعا، تم استهداف مبنى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، ومبنى آخر في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

كما أعلن أنه "عند الساعة 08:15 ‏من صباح اليوم الأربعاء تم استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".

المصدر: RT