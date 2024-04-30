"تدمير ميركافا وكمين محكم وإصابات مباشرة".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 30 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 14:10: بعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الاسلامية واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

2- الساعة 14:10: تهداف تموضع لجنود العدو ‏الإسرائيلي خلف الشادر العسكري داخل موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة ‏مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 18:00: استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما، كرد على اعتداءات العدو ‏الاسرائيلي على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 00:05: استهداف مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

2- الساعة 00:10: استهداف مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

3- الساعة 20:17: نصب كمين محكم ‏ضد الية عسكرية اسرائيلية عند ‏مثلث يفتاح – رموت نفتالي وعند وصولها الى نقطة المكمن ‏تم استهدافها بالأسلحة الصاروخية الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة ‏حيث ‏تم تدميرها واحتراقها بمن ‏فيها.‏

4- الساعة 22:25: أثناء قيام جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي بأعمال التمشيط إلى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام، قام مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية باستهدافهم بالقذائف المدفعية.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار "دعم غزة" وخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT