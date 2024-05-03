جونسون يقع في حفرة حفرها بيديه

صرف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون من أحد مراكز الاقتراع بعد أن نسي إحضار بطاقة هويته للتصويت في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن جونسون، الذي قدم شرطا للناخبين بتقديم بطاقة هوية تحمل صورة عندما كان في منصبه، أخبره موظفو مركز الاقتراع في جنوب أوكسفوردشاير يوم الخميس أنه لن يتمكن من التصويت دون إثبات هويته.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن جونسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المحافظ من 2019 إلى 2022، تمكن لاحقا من الإدلاء بصوته وأنه صوت للمحافظين.

وقدم جونسون قانون الانتخابات الذي يتطلب بطاقة هوية تحمل صورة في عام 2022، وتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة العام الماضي في الانتخابات المحلية.

لكن يوم الخميس كانت المرة الأولى التي يضطر فيها عدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إلى تقديم بطاقة هوية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، للتصويت.

وقالت اللجنة الانتخابية إن الغالبية العظمى من الناس تمكنوا من تلبية المتطلبات الجديدة، على الرغم من أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون التصويت ربما قرروا عدم المحاولة لأنهم لم يكن لديهم بطاقة هوية مقبولة، مبينة أن هناك أدلة على أن بعض الأشخاص، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، وجدوا صعوبة في إظهار هوية الناخب.

المصدر: abc news