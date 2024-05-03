إسرائيل تترقب بحذر صفقة عسكرية فريدة من نوعها بين تركيا ومصر

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على صفقة المقاتلات الحربية والمسيرات التركية المرتقبة لمصر وسط ترقب أمني وعسكري لهذه الصفقة الضخمة.

وقال موقع " makorrishon" الإخباري الإسرائيلي إن تعاونا عسكريا فريدا من نوعه وشيك بين القاهرة وأنقرة عقب زيارة رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر لتركيا مؤخرا.

وزار عسكر تركيا، تمهيدا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلال الزيارة، تفقد عسكر مصنع "بيكار" الحربي للصناعات الدفاعية، في إطار خطة عمل عسكري مشترك لعملية التصنيع في البلدين.

وقال عساف جابور، المحلل العسكري بالموقع العبري، إن مصر طلبت من تركيا تزويدها بالطائرة، التي تعتبر طائرة متطورة للغاية من الجيل السادس، والتي تتفوق على المقاتلة الأمريكية إف 16 الأمريكية، ورافال الفرنسية، ويمكنها خوض اشتباك جوي أو قصف لمواقع أرضية وخداع الرادار والطيران المستمر لمدة 5 ساعات بسرعة 1224 كم/ساعة، بأحمال تصف إلى 1.5 طن صواريخ وذخائر.

وخلال زيارة أسامة عسكر لمصنع "بايكار" للصناعات الدفاعية، التقط صور تذكارية مع فخر الصناعة التركية، الطائرة المسيرة" قزل إلما" (التفاحة الحمراء) كما التقط صورا مع مدير الشركة المهندس التركي سلجوق بيرقدرا.

وأوضح الموقع العبري أنه بحسب الأتراك، فإن رئيس الأركان المصري ناقش خلال الزيارة التنسيق الاستراتيجي المشترك بين مصر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى إجراء مباحثات حول آخر التطورات على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن القضايا الأخرى التي تناولها رئيس الأركان المصري خلال زيارته هي التصنيع العسكري المشترك لمصر وتركيا.

المصدر : makorrishon