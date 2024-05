رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يزور شركة "بايكار" التركية (صور)

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sayın Osama Askar ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’mizi ziyaret ettiler.



Kendilerini tesisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.



H.E. Lt Gen Osama Askar, Chief of the General Staff of the Arab Republic of… pic.twitter.com/z0d9LQjSO1