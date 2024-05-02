رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يزور شركة "بايكار" التركية (صور)

زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية أسامة عسكر مقر شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار" القتالية، وذلك بعد إعلان تركيا موافقتها على تزويد مصر بالمسيرات المقاتلة.

ونشرت الشركة في حسابها عبر منصة "إكس" صور من الزيارة وكتبت: "قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الفريق أسامة عسكر، والوفد المرافق له، بزيارة مركز أوزدمير بيرقدار الوطني للتكنولوجيا. لقد سعدنا باستضافتهم في منشأتنا".

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sayın Osama Askar ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’mizi ziyaret ettiler.



Kendilerini tesisimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.



H.E. Lt Gen Osama Askar, Chief of the General Staff of the Arab Republic of… pic.twitter.com/z0d9LQjSO1 — BAYKAR (@BaykarTech) May 1, 2024

يذكر أن عسكر الذي وصل إلى تركيا قبل أيام وهو أول مسؤول عسكري مصري رفيع المستوى يزور تركيا منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013 على خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، وذلك بعد أن أعاد البلدان تطبيع علاقاتها بشكل كامل منذ العام الماضي.

كما تأتي الزيارة قبل زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، حيث سيترأس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، الذي أعيد إحياؤه خلال زيارة أردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي، التي كانت الأولى بعد آخر زيارة له لمصر منذ 12 عاماً.

ووجه أردوغان الدعوة إلى السيسي لزيارة تركيا. ومن المتوقع أن تكون في مايو الحالي.

المصدر: RT