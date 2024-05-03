الجيش الأوكراني يجند المصابين بالإيدز والسرطان في صفوفه

وفقا لقانون التجنيد الجديد بأوكرانيا سيتمكن المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية خفيفة، ومصابي نقص المناعة البشرية والسرطان من الخدمة في صفوف الجيش الأوكراني.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "سترانا" عشية دخول القانون الذي يلغي مفهوم "اللياقة المحدودة" للخدمة العسكرية بأوكرانيا حيز التنفيذ.

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وقع القانون أوائل أبريل الماضي، ووفقا للقانون الجديد، فإن الأشخاص الذين كانوا في السابق يتمتعون بما يسمى "اللياقة المحدودة"، وحصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية لهذا السبب، سيتعين عليهم الخضوع لفحص طبي مرة أخرى في غضون 9 أشهر لإعادة تقييم لياقتهم للخدمة العسكرية.

وقد قامت وزارة الدفاع الأوكرانية بتحديث قائمة الأمراض التي تحدد مدى ملاءمتها للخدمة العسكرية، فتم إعفاء المرضى الذين يعانون من مرحلة نشطة من مرض السل، مع إطلاق البكتيريا وإصابة أنسجة الرئة بالكامل. لكن، في الوقت نفسه، أصبح الأشخاص الذين تم علاجهم من مرض السل سريريا لائقين للخدمة، حتى إذا كان لدى المجند "آثار متبقية" بعد شفائه من مرض السل.

وقد ضمت قائمة الإعفاء مرضى نقص المناعة البشرية "الإيدز" المتقدم، إلا أن حاملي الفيروس سيمكنهم الخدمة في الوحدات الخلفية، وفي حالة الناقلين بلا أعراض سيمكنهم الخدمة على جبهة القتال.

وتكتب صحيفة "سترانا" كذلك أن مرضى السرطان سيعفون من التجنيد إذا كانوا غير قابلين لإجراء عمليات جراحية، وإذا كان الورم يتقدم بسرعة، وفي غير تلك الحالات قد يتم إرسال الأشخاص الذين خضعوا لعمليات جراحية للورم الرئيسي، أو الذين يعانون من مرض "يتقدم ببطء"، للخدمة خلف خطوط المواجهة. وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص المصابين بسرطان الجلد أو الشفة السفلية. حيث تعتبر الوثيقة مرضى السرطان الذين يعانون من المرض في حالة هادئة ومستقرة لائقين تماما للخدمة العسكرية.

إضافة إلى ذلك، ووفقا للقانون الجديد، يمكن استدعاء الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية خفيفة.

المصدر: تاس