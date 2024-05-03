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السويد ترفض فكرة الصين للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"

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السويد ترفض فكرة الصين للتحقيق في تفجيرات
Globallookpress Danish Defence
صورة أرشيفية
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رفضت وزارة الخارجية السويدية فكرة الصين في إجراء تحقيق دولي في تفجيرات أنابيب "السيل الشمالي" للغاز.

صرحت بذلك الخدمة الصحفية للوزارة لوكالة "نوفوستي"، ردا على مقترح نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، الذي قال إن الصين تدعو إلى إطلاق سريع لتحقيق دولي برعاية الأمم المتحدة في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي".

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وجاء في بيان الخارجية السويدية: "لقد أجرت السلطات السويدية التحقيق في الأحداث وفقا للمبادئ الأساسية للاستقلال والحياد وسيادة القانون. ولا تزال التحقيقات الوطنية الأخرى جارية. وليست هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي، ولن يسفر عن شيء".

وكانت انفجارات قد وقعت في خطي أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة، فيما أفاد مشغل الخط أن الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاح. وقد فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية إرهاب دولي بهذا الشأن. وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن روسيا طلبت مرارا بيانات عن التفجيرات، إلا أنها لم تتلق هذه البيانات أبدا.

المصدر: نوفوستي

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