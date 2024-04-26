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الصين تدعو للتعاون النشط مع روسيا في قضية الهجوم الإرهابي على خطوط غاز "السيل الشمالي"

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الصين تدعو للتعاون النشط مع روسيا في قضية الهجوم الإرهابي على خطوط غاز
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دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ الدول للتعاون بنشاط مع روسيا في التحقيق في قضية الهجوم الإرهابي على خطوط "السيل الشمالي" لنقل الغاز.

وأضاف شوانغ: ندعو الأطراف للتعاون بشكل فعال مع روسيا في إجراء تحقيق مشترك.

الدبلوماسي الصيني عبر عن أمله في أن يتجنب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتباع "معايير مزدوجة" بالنظر في القضية.

وقد تعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 سبتمبر 2022.

من جهتها وصفت موسكو التفجيرات بالهجوم الإرهابي، وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها قائلا: "العقوبات المفروضة على روسيا لم تعد كافية بالنسبة للغرب، لذلك بدأوا بتدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا.

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واعترف المحققون الألمان الذي تولوا التحقيق في هذه القضية باحتمال أن تكون دولة غربية هي من قام بتلك الهجمات لإلقاء اللوم على روسيا. ولم تستبعد السلطات الألمانية والدنماركية أن يكون التفجير ناجما عن عمل تخريبي

وفي 8 فبراير 2023، كتب الإعلامي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش في مقالته نقلا عن مصادر استخباراتية، أن العبوات الناسفة زرعت مسبقا تحت خطوط أنابيب الغاز في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.

المصدر: تاس

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