رئيس وزراء جورجيا يرفض زيارة الولايات المتحدة بسبب مطالب واشنطن

رفض رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه زيارة الولايات المتحدة بسبب الشروط المطروحة عليه من واشنطن والتي طالبت بسحب مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل من البرلمان مؤقتا.

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أفادت بذلك الخارجية الجورجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت: "اليوم (الخميس) نشرت السفارة الأمريكية بيانا يفيد بدعوة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الجورجية لزيارة الولايات المتحدة، وهو ما رفضه الجانب الجورجي".

وتابع البيان" "في هذا الصدد، نود أن نوضح أنه تمت دعوة رئيس وزراء جورجيا (لزيارة واشنطن) بشرط أن يتوقف البرلمان الجورجي قبل الزيارة مؤقتا عن مناقشة مشروع قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي". (لكن) القيام بزيارة بشروط لا يتوافق مع روح الشراكة التي ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".

جاء هذا الموقف على خلفية الانتقادات الأمريكية والغربية عامة لقانون "التأثير الأجنبية"، الذي يطلق عليه أيضا قانون "العملاء الأجانب"، والذي يعتزم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم اعتماده رغم الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الجورجية منذ الشهر الماضي، عندما بدأ البرلمان بالنظر في القانون الذي يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

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واعتبرت السفارة الأمريكية في بيانها أن القانون المقترح "يشوه" الدعم الأجنبي في جورجيا، وأنه و"الخطاب المناهض للغرب" الذي تتبناه السلطات الجورجية، يقود البلاد إلى "طريق خطير" ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.

وصوت البرلمان الجورجي مساء الأربعاء بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو الحالي.

المصدر: وكالات