"كوميرسانت": تم تفجير جسر القرم بقنبلة وزنها 10 أطنان "تي إن تي"

أفادت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن نتائج التحليل الجنائي للمتفجرات بأنه تم تفجير جسر القرم في أكتوبر 2022 بقنبلة محلية الصنع وزنها 10 أطنان من مادة الـ"تي إن تي".

وبحسب النتائج التي توصل إليها الخبراء فإن الشحنة الرئيسية كانت عبارة عن متفجرات مختلطة تحوي بشكل أساسي على وقود الصواريخ الصلب الذي يحتوي على بيركلورات البوتاسيوم أو الصوديوم، بالإضافة إلى معادن دقيقة.

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وذكرت الصحيفة أنه "وفقا لاستنتاجات الخبراء فإنه لتفجير الخليط المتفجر، تم استخدام مادة متفجرة أجنبية الصنع تتكون بشكل أساسي من الهيكسوجين، وهي على الأرجح C-4 أو PE-8".

وتجدر الإشارة إلى أن شاحنة انفجرت على جسر القرم صباح يوم 8 أكتوبر، ما أدى لاشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

وتوقف الجسر لمدة قصيرة عن العمل قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT