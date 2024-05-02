"اليونيسكو" تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة

منحت منظمة اليونيسكو الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في القطاع.

إقرأ المزيد

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف فايبل "نحن كبشر ندين لهم بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو، إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، قتل ما لا يقل عن 97 صحفيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر منهم 92 صحفيا فلسطينيا.

ولليوم 210 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص، بالإضافة إلى دمار كبير وضحايا بالآلاف.

وأعلنت الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34596 قتيلا بالإضافة إلى إصابة 77816 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: أ ف ب