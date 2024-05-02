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القوات الإسرائيلية تفجر مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة

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القوات الإسرائيلية تفجر مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة
RT
القوات الإسرائيلية تفجر مباني جامعة الأزهر في منطقة المغرافة جنوب مدينة غزة
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فجرت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مباني جامعة الأزهر في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي حاصر جامعة الأزهر في منطقة المغراقة وفجر مباني كليات الطب والهندسة والزراعة، والمباني الإدارية.

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وتعد جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في قطاع غزة.

وسبق أن دمرت القوات الإسرائيلية أو استهدفت خلال الحرب المستمرة على القطاع عدة مدارس وجامعات بالقذائف أونسف مبانيها بالمتفجرات، أو قصفها جوا عبر الطائرات الحربية.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر في مصر، سبق وأن أكد أن جامعة الأزهر في غزة لا علاقة لها بجامعة الأزهر المصرية.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية والعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عملية تدمير مباني جامعة الأزهر.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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