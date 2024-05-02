زاخاروفا: استنتاجات خبراء العقوبات ضد بيونغ يانغ مبنية على معلومات كاذبة

أعلنت الخارجية الروسية أن تقرير فريق الخبراء الأممي الخاص بالعقوبات ضد كوريا الشمالية، الذي زار أوكرانيا لدراسة المزاعم حول استخدام روسيا للصواريخ الكورية، مبني على بيانات مفبركة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، يوم الخميس، إلى أنه "قبل انتهاء عمل الخبراء، تم تنظيم رحلتهم إلى كييف بشكل عاجل... لفحص حطام الصاروخ الذي تقول سلطات كييف إنه سقط على خاركوف يوم 2 يناير، على حد الزعم. وبعد عدة أيام وقعوا على تقرير كبير الحجم، لم ير فيه أي عمل جوهري وموضوعي".

وأضافت أن التقرير "ينقل الاستنتاجات التي تم إعدادها مسبقا من قبل الجانب الأوكراني ورعاته الغربيين، والتي كانوا يحتاجون إليها، وهي كانت معادية لبيونغ يانغ، كما كان متوقعا، ومع تلميحات معدة خصوصا للمساس بروسيا".

واعتبرت زاخاروفا أن "تسريب التقرير فورا إلى الصحافة الغربية كان متوقعا أيضا" وكان يراد منه التأثير على الرأي العام.

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ولفتت زاخاروفا إلى أن رحلة الخبراء "نظمت بعد أكثر من 3 أشهر من الحادث المفترض، وعلى ما يبدو تم استخدام هذا الوقت لفبركة الأساس المادي وصياغة النص الذي تضمن الاستنتاجات المحسومة مسبقا" والذي كان من المقرر "تقديمه لاحقا كدراسة مستقلة قامت بها الأمم المتحدة".

وأكدت المتحدثة أن هذه القصة "تؤكد عدم استقلالية الفريق الخاص بالعقوبات ضد كوريا الشمالية وانحيازه، وبالتالي صواب قرارنا إنهاء عمله"، مضيفة أن "المحاولات المستقبلية لإنعاشه لا جدوى منها".

يذكر أن وكالة "رويترز" نشرت تسريبات من تقرير، قالت إنه قدمه الخبراء للجنة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعقوبات. وزعم التقرير استخدام روسيا لصواريخ مصنوعة في كوريا الشمالية في العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحطام التي تم العثور عليها في أوكرانيا تابعة لصاروخ من نوع "هواسونغ 11".

وتجدر الإشارة إلى أن سريان تفويض فريق الخبراء الأممي الخاص بالعقوبات ضد كوريا الشمالية انتهى في 30 أبريل الماضي. وقبل ذلك استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي حول تمديد صلاحيات الفريق.

المصدر: RT