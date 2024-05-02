أوربان: البعض في قيادة الاتحاد الأوروبي يستفيد من الصراع في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن قيادة الاتحاد الأوروبي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا لأن البعض يستفيد منه بشكل جدي، لكن غالبية الأوروبيين يعانون.

وأضاف أوربان عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "في الحرب، هناك دائما أطراف مستفيدة. والبعض منهم يصبح ثريا جدا، وهذا هو الحال اليوم، ولهذا السبب تدعم بروكسل الحرب. لكن الأغلبية تعاني دائما بسبب الحرب".

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ووفقا له، يمكن لغالبية الأوروبيين، أن تعرب عن رأيها علنا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.

في مايو عام 2022، قال رئيس وزراء هنغاريا إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة، بما في ذلك الملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذين يريدون الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية، مهتمون بمواصلة الصراع في أوكرانيا.

وأشار أوربان، الذي كان يتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في بودابست، إلى أن عام 2024 يمكن أن يمثل نهاية الهيمنة الليبرالية الغربية لأن النظام العالمي المبني عليها قد انهار.

وقبل ذلك، صرح أوربان بأنه يشعر أحيانا بوجود المصالح الأمريكية وليس الأوروبية خلف بعض القرارات التي تتخذها قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ونوه بأن انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة الزعماء الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم.

وشدد أوربان على ضرورة استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع مواقف الأزمات.

المصدر: نوفوستي