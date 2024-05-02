بيسكوف: الولايات المتحدة هي من تعاني من "كراهية الأجانب" وليست روسيا

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة وليست روسيا من بين "الدول الكارهة للأجانب".

جاء ذلك وفقا لتصريحات بيسكوف خلال إفادته الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع: "إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أدرج روسيا والصين واليابان ضمن (الدول الكارهة للأجانب) يتناقض مع الواقع ويفضح الولايات المتحدة نفسها".

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وأكد متحدث الكرملين، من خلال استشهاده بأمثلة من السياسة الأمريكية، على ذلك قائلا: "نعتقد أن هذه التصريحات تقول عكس الواقع. فهل روسيا هي التي تفرض في بعض الأحيان قيودا صارمة على بعض الشركات استنادا فقط إلى معيار جنسية الشركة؟ وهل روسيا من يلاحق بعض المواطنين لمجرد انتمائهم لجنسية معينة؟" وأجاب مستنتجا: "كلا، ليست روسيا هي من يفعل ذلك، وإنما دولة أخرى" في إشارة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس