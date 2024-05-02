تقرير: مواقع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة فشلت في عمليات التفتيش قبل أيام من هجوم حماس

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع مواقع الجيش تقريبا على طول الحدود مع قطاع غزة فشلت في عملية تفتيش روتينية تم إجراؤها قبل ثلاثة أيام فقط من هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

وأفاد التقرير بأن التفتيش المفاجئ تم تنفيذه في الساعة 6:30 صباح يوم 4 أكتوبر، أي قبل 72 ساعة بالضبط من الهجوم الذي قادته "حماس" على جنوب إسرائيل، وواجه الجيش صعوبة في الرد، حيث تم اجتياح القواعد الأقرب إلى الحدود.

وحسب التقرير، تمكنت قاعدة زيكيم في فرقة غزة فقط من الحصول على علامات النجاح في التفتيش، وجميع المواقع الأخرى "فشلت" في الفحص.

وعرضت القناة 12 تفاصيل نتائج التفتيش في قاعدة ناحال عوز، والتي كانت من بين تلك التي فشلت، مبينة أن القوات فشلت أثناء التفتيش في منع الأشخاص غير المصرح لهم من دخول القاعدة سيرا على الأقدام أو بالسيارة دون إذن، ومنع الأشخاص غير المصرح لهم من دخول غرف الحرب في القاعدة، عدم أخذ الأسلحة من غرفة الذخيرة، سرقة المواد الحساسة، وسرقة مفاتيح مستودع الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على التقرير إن التفتيش كان "روتينيا" وكان يهدف إلى تحسين دفاعات القاعدة، ولم يكن "يدرس سيناريو يحاكي هجوما مفاجئا لآلاف الإرهابيين، كما حدث في 7 أكتوبر".

يشار إلى أن الهجوم على قاعدة ناحال عوز، التي تضم أعضاء من الوحدة 414 التابعة لفيلق حرس الحدود والتي تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من حدود غزة، جاء في بداية هجوم حماس.

ويتولى الجنود في الوحدة مراقبة كاميرات المراقبة على طول حدود غزة وإرسال قوات للتعامل مع الحوادث المحتملة. وخلال الهجوم على القاعدة، قتل 15 جنديا من جنود المراقبة، وتم أخذ ستة آخرين كرهائن، كما تم إحراق مركز القيادة. وفي المجموع، قتل 66 جنديا في الهجوم على القاعدة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"