كازاخستان.. قريبة نزارباييف تخضع لمحاكمة بقضية فساد

أتمت وكالة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان التحقيق في الاشتباه بالزوجة السابقة لابن شقيق الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزارباييف في قضايا فساد وحولتها إلى المحكمة الجنائية.

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أفادت بذلك الخدمة الصحفية للوكالة، التي تابعت في بيان لها: "أتمت الوكالة التحقيق في الاشتباه بقيام غولميرا ساتيبالدا وآخرين بتهم سجن رجل أعمال على نحو غير قانوني، والابتزاز على نطاق واسع بشكل خاص، والتعسف المؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد أكمل المشاركون في العملية التعرف على مواد القضية الجنائية".

وقد أحيلت القضية الجنائية إلى المحكمة الجنائية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في مدينة ألماتا للنظر فيها على أساس موضوعي، وقد وافقت محكمة التحقيق في ألماتي على احتجاز المتهمة كإجراء وقائي.

ساتيبالدا هي الزوجة السابقة لخيرت ساتيبالدا ابن شقيق نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان. وقد حكمت المحكمة عليه، في يونيو 2023، بالسجن 8 سنوات في قضية اختلاس. كما حكم عليه في سبتمبر 2022، بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية اختلاس أيضا.

المصدر: تاس