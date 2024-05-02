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زلزال يضرب شرق تايوان

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زلزال يضرب شرق تايوان
Gettyimages.ru
أضرار الهزة الأرضية التي ضربت تايوان في أبريل 2024.
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أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي (05:07 بتوقيت موسكو) على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد السكان 200 ألف نسمة).

وأظهرت بيانات الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع في البحر، على بعد 44 كيلومترا جنوب شرق قاعة مقاطعة تايتونغ، على عمق 11.7 كيلومتر.

وكانت شدة الزلزال، التي تقيس التأثير الفعلي لحدث زلزالي، هي الأعلى في الجزيرة، حيث تم قياس شدة الزلزال بـ3 على مقياس الشدة المكون من 7 مستويات في تايوان.

وأظهرت بيانات الهيئة أن قوة الزلزال بلغت درجتين في أجزاء أخرى من تايتونغ وفي مقاطعتي هوالين وبينجتونغ.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وتعرضت تايوان في الثالث من شهر أبريل الماضي لأعنف زلزال خلال 25 عاما، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان بهزات بقوة 7.2 درجة وقعت في مقاطعة هوالين، ووفقا لأحدث البيانات، قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 1.1 ألف آخرين.

المصدر: focus taiwan

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