ظاهرة غريبة تثير الذعر في تايوان.. رصد أسراب من حشرات "أم أربعة وأربعين" هائمة على وجهها (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحشرات زاحفة من فصيلة "أم أربعة وأربعين" بإحدى الغابات في تايوان، وسط تحذيرات من أنها علامة على حدوث الزلازل.

وفي مقطع الفيديو، شوهد بحر من حشرات "أم أربعة وأربعين" (الحريشة) على أرضية الغابة، وأعرب مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم بشأن احتمال حدوث زلازل وشيكة لأن مثل هذه الأحداث يمكن أن تشير إلى تحولات بيئية كبيرة.

ووفقا لموقع "يونايتد ديلي نيوز" اكتشف يانغ شياو تشونغ، المرشد السياحي من مزرعة شيبا الترفيهية القريبة، الديدان الألفية أثناء قيادته مجموعة سياحية على طريق غابة دالو يوم السبت 27 أبريل، مشيرا إلى أن المجموعة السياحية ظنت في البداية أن الحشرات هي عشب جاف.

❗️🪱🇹🇼 - Thousands of centipedes migrate from the forests of Miaoli, Western Taiwan, April 27, 2024.



Experts say the mass migration is caused by drought. pic.twitter.com/sEWdOntJef — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 29, 2024

وعند الفحص الدقيق، أدركوا أنه كان سربا ضخما من الديدان الألفية تزحف على الأرض، ويمتد لحوالي 40 إلى 50 مترا.

وقال يانغ، وهو مرشد سياحي يعمل منذ 11 عاما، لوسائل الإعلام المحلية إنه على الرغم من أنه واجه ديدان الألفية على الطريق من قبل، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذه المجموعة الكبيرة تتحرك.

A significant migration of thousands of centipedes has been observed originating from the forests of Miaoli in Western Taiwan on April 27, 2024. Experts suggest that the primary driver behind this mass movement is the prevailing drought conditions in the region. pic.twitter.com/GpN0laT6AU — Fact Infoist (@FactInfoist) April 29, 2024

وأثار الفيديو موجة من الجدل عبر الإنترنت، حيث عزا العديد من مستخدمي الإنترنت إلى أن هجرة الديدان الألفية دليل على الاضطرابات الزلزالية الحالية في البلاد.

وردا على ذلك، و طمأنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان الجمهور بأنه "ليست هناك حاجة للذعر المفرط"، مشددة على أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بناء على هذه الظاهرة فقط.

Video not for the faint of heart: Thousands of centipedes migrate from Miaoli forests in Taiwan



Local residents are worried that this behavior portends a powerful earthquake. pic.twitter.com/ZtJ5WZLq8V — Trending News (@Trend_War_Newss) April 29, 2024

وأشار وو ليوي، الأستاذ المشارك في جامعة تونغهاي في تايوان في قسم علوم الحياة، إلى أن هجرة الديدان الألفية ليست غير عادية في تايوان، مضيفا: "تحدث مثل هذه الهجرات عادة استجابة لتغيرات كبيرة في بيئتها، مثل نقص الغذاء أو التحولات البيئية".

SCARY 😨 Thousands of Centipedes "escape" from the forests of Miaoli, Western Taiwan, April 27, 2024



Experts say that the massive

migration is due to drought. pic.twitter.com/5oc718ZVJs — Tinie (@benidormgek) April 29, 2024

المصدر: must share news + RT