بعد سلسلة هزات أرضية.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

أفادت الوكالة المركزية التايوانية للأرصاد الجوية بأن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب تايوان في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" بأن الزلزال وقع في الساعة 2:26 فجرا (18:26 بتوقيت غرينيتش)، بعدما تعرضت الجزيرة لسلسلة من الهزات الأرضية اعتبارا من بعد ظهر الاثنين وشعر بها السكان.

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وقالت وكالة "نوفوستي" إن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات جنوب شرق مدينة هوالين التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف نسمة.

ويقع مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترا.

وتأتي هذه الهزات والزلازل بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 أبريل، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

المصدر: وكالات